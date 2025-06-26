Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/06/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/06/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/06/2025 08:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2 _ B _ 22 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi ATA Cadde Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 26.06.2025 Tarihinde 08:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER

KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/06/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/06/2025 16:00

Kesim Tarihi: 26/06/2025 15:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B33 Alt Bölgesinde Bulunan Konak Mahallesi Seçkin Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 26.06.2025 Tarihinde 15:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

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