Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/06/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/06/2025 18:00

Kesim Tarihi: 23/06/2025 11:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2 _ B _ 22 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi ATA cadde Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 23.06.2025 Tarihinde 11:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

AKTARHÜSSAM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/06/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/06/2025 17:30

Kesim Tarihi: 23/06/2025 14:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C2_D5 Alt bölgesinde bulunan Aktarhüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ve Civarında Arıza Nedeniyle 23.06.2025 Tarihinde 14:00 ile 17:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

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