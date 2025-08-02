Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/08/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2025 16:00

Kesim Tarihi: 02/08/2025 12:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B56 Alt bölgesinde bulunan 23 Nisan Mahallesi MİTHAT PAŞA Cadde Ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.08.2025 Tarihinde 12:00 ile 16:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/08/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2025 20:00

Kesim Tarihi: 02/08/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi İvazpaşa Mahallesi Seydin Asır Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 02/08/2025 tarihinde 17:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir