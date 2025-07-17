Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2025 11:00

Kesim Tarihi: 17/07/2025 09:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D-30 Alt bölgesinde bulunan Karapınar Mahallesi C124. Cadde ve Civarı Arıza Nedeniyle 17.07.2025 tarihinde 09:00 ile 11:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.

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OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2025 12:00

Kesim Tarihi: 17/07/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hürriyet Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 17.07.2025 tarihinde 04:45 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

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YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2025 13:30

Kesim Tarihi: 17/07/2025 12:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D-18 Alt Bölgesinde Bulunan Değirmenönü Mahallesi 1.Esin Sokak ve Civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 17.07.2025 tarihinde 12:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2025 13:30

Kesim Tarihi: 17/07/2025 12:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_D-18 Alt Bölgesinde Bulunan Değirmenönü Mahallesi 1.Esin Sokak ve Civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 17.07.2025 tarihinde 12:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.