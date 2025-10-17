Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 17 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 17 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik

Etkilenen Mahalle: Büyükkumla.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 10.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 13.00

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 10.00

Açıklama: İçme suyu ana hat arızası sebebiyle bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

Nilüfer

Etkilenen Mahalle: Demirci.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 12.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 16.00

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 12.30

Açıklama: Nilüfer ilçesi C3_B alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Eylül Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 12.30 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi (Alemdar Mahallesi)

Etkilenen Mahalle: Alemdar.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.35

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 17.35

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.35

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_D02 alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi Bülbül Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 15.35 ile 17.35 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi (Yunuseli Mahallesi)

Etkilenen Mahalle: Yunuseli.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 16.00

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi İnci Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 15.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım (Bağlaraltı Mahallesi)

Etkilenen Mahalle: Bağlaraltı.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 17.30

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 15.30

Açıklama: Yıldırım ilçesi C1_D10_GEC alt bölgesinde bulunan Bağlaraltı Mahallesi 104. Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları önemle rica olunur.

Yıldırım (Piremir Mahallesi - Kısa Süreli)

Etkilenen Mahalle: Piremir.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 10.15

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 13.15

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 10.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi G3_C_GEÇ alt bölgesinde bulunan Piremir Mahallesi Akasya Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 10.15 ile 13.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım (Piremir ve Çevresi - Geniş Kapsamlı)

Etkilenen Mahalleler: Piremir, Akçağlayan, Akçağlayan TOKİ Evleri, Teferrüç, Mollaarap, Yeni ve Musababa Mahalleleri.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 12.30

Planlanan Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 19.30

Kesim Tarihi: 17 Ekim 2025 saat 12.29

Açıklama: Yıldırım ilçesi G3_C_GEÇ alt bölgesinde bulunan Piremir, Akçağlayan, Teferrüç, Mollaarap, Yeni ve Musababa mahalleleri ile çevresinde, İletim Hatları Depo-Pompa Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen arıza çalışması nedeniyle 17 Ekim 2025 tarihinde 12.30 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.