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Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

SIRACEVİZLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/05/2025 16:00

Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arizaların yaşanması durumunda; Yıldırım İlçesi Sıracevizler Mahallesi Davutkadı Caddesi, Gündoğdu Sokak ve civarında 15.05.2025 - 18.05.2025 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/05/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 15/05/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Içmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi, Odunluk Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi ile Osmangazi İlçesi Doburca Mahallesinde 15.05.2025-22.05.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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