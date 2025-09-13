Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/09/2025 14:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/09/2025 16:00

Kesim Tarihi: 13/09/2025 14:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C1_D08 Alt Bölgesinde Bulunan, Selçukbey Mahallesi Şehit Yusuf Sel Cadde Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 13.09.2025 Tarihinde 14:45 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

---

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/09/2025 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/09/2025 13:30

Kesim Tarihi: 13/09/2025 12:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Karapınar Mahallesi 176. Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 13.09.2025 Tarihinde 12:30 ile 13:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.