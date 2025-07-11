Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/07/2025 13:30

Kesim Tarihi: 11/07/2025 11:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt Bölgesinde Bulunan Panayır Mahallesi Çimen Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 11.07.2025 Tarihinde 11:00 ile 13:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2025 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/07/2025 13:30

Kesim Tarihi: 11/07/2025 11:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahallesİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN Bulvarı ve Civarında Arıza Nedeniyle 11 .07.2025 Tarihinde 11:30 ile 13:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.