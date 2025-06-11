Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

TAŞLIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 13:00

Kesim Tarihi: 11/06/2025 09:30

Açıklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesinde TOKİ elektrik müteahhitinin şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 09:30-13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

YEŞİLOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 17:30

Kesim Tarihi: 11/06/2025 15:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde Bulunan Yeşilova Mahallesi Yeşil Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 11.06.2025 Tarihinde 15:30 ile 17:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.