Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

TAŞLIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 13:00

Kesim Tarihi: 11/06/2025 09:30

Açıklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesinde TOKİ elektrik müteahhitinin şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 09:30-13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

YEŞİLOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 17:30

Kesim Tarihi: 11/06/2025 15:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde Bulunan Yeşilova Mahallesi Yeşil Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 11.06.2025 Tarihinde 15:30 ile 17:30 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.