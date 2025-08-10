Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/08/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/08/2025 15:00

Kesim Tarihi: 10/08/2025 10:00

Açıklama: Piremir Mahallesi 4.Tepe Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 10.08.2025 tarihinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/08/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/08/2025 14:00

Kesim Tarihi: 10/08/2025 13:00

Açıklama: C4- D09 Alt Bölgesinde Bulunan, Alemdar Mahallesi Sevimli sokak ve civarı arıza çalışması nedeniyle 10.08.2025 Tarihinde 13:00 ile 14:00 saatleri arasında, "SU KESİNTİSİ" yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.