Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/06/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/06/2025 19:00

Kesim Tarihi: 01/06/2025 15:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2 _ B _ 22 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi ATA Caddesi ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 01.06.2025 tarihinde 15:30 ile 18:00 saatleri arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

İBRAHİMPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/06/2025 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/06/2025 16:00

Kesim Tarihi: 01/06/2025 14:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi G1_C alt bölgesinde bulunan İbrahimpaşa Mahallesi İbrahim Paşa Cadde ve civarında Arıza nedeniyle 01/06/2025 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir