Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/09/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/09/2025 14:00

Kesim Tarihi: 01/09/2025 09:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Akhisar Mah.. müteahhit firma tarafından ana hatta zarar verildiğinden dolayı 09.30 ile 14.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/09/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 01/09/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.09.2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu

Operasyonu ilk o öğrenmiş: Bir günde mallarını kaçırmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.