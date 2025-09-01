Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/09/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/09/2025 14:00

Kesim Tarihi: 01/09/2025 09:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Akhisar Mah.. müteahhit firma tarafından ana hatta zarar verildiğinden dolayı 09.30 ile 14.00 arası su kesintisi yapılmıştır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/09/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/09/2025 19:00

Kesim Tarihi: 01/09/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.09.2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.