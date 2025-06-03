BURSA BAYRAM HAVA DURUMU 2025: Kurban Bayramı tatilinde Bursa'da hava nasıl, yağmur var mı? 6-9 Haziran Kurban Bayramı Bursa hava durumu tahminleri!

BURSA BAYRAM HAVA DURUMU 2025: Kurban Bayramı tatilinde Bursa'da hava nasıl, yağmur var mı? 6-9 Haziran Kurban Bayramı Bursa hava durumu tahminleri!
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Bursa'da bayram tatilini geçirmeyi düşünen vatandaşlar şehirdeki hava durumunu merak ediyor. Aile ziyaretleri ve açık hava planları yapanlar, "Bayramda Bursa'da yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayram tatilinde Bursa'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

2025 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Bursa'da bayramı geçirmeyi planlayan vatandaşlar, şehirdeki hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Bayram süresince şehirde kalacak olanlar ya da aile ziyaretleri, seyahat ve açık hava planları yapanlar, "Bursa'da bayramda yağmur var mı, hava sıcak mı olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Bayram tatilinde Bursa'da hava nasıl, yağmur yağışı var mı? İşte, detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, Bursa'da hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava durumu kaynaklarından alınan bilgilere göre, bayram süresince Bursa'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bursa Bayram Hava Durumu Tahmini (6–9 Haziran 2025):

6 Haziran Cuma (Bayramın 1. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük 17°C.

7 Haziran Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük 16°C.

8 Haziran Pazar (Bayramın 3. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 15°C.

9 Haziran Pazartesi (Bayramın 4. Günü): Parçalı Bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük 17°C.

KURBAN BAYRAMI İÇİN BURSA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

BURSA BAYRAM HAVA DURUMU 2025: Kurban Bayramı tatilinde Bursa'da hava nasıl? 6-9 Haziran Kurban Bayramı Bursa hava durumu tahminleri!Kurban Bayramı Bursa hava durumu tahminleri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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