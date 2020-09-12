Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı
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Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı

Ankara Karayolu'nun Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana gelen zincrileme kazada, 2 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı
12.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:09
BURSA-Ankara Karayolu'nun Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana gelen zincrileme kazada, 2 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Zengin(70) idaresindeki 16 BV 055 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada Mehmet Fatih Çetin(35) idaresindeki 69 AR 626 plakalı otomobile çarptı. Zengin idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Mehmet Fatih Çetin idaresindeki otomobile ise arkadan gelen Abdulvahab Kayman(40) idaresindeki 34 KR 68 84 plakalı otomobil çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Zengin ile beraberindeki Gülsüm Zengin(69) araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 2 yaralı 

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İnegölbursa

Kaynak: DHA

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