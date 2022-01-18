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Bursa-Ankara karayolu çift yönlü trafiğe açıldı

Bursa-Ankara karayolu çift yönlü trafiğe açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Ankara arasında kısa süreli kapanan trafik, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa Ankara arasında kısa süreli kapanan trafik, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi'nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi. - BURSA

Bursa-Ankara karayolu çift yönlü trafiğe açıldı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kestel, Ankara, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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