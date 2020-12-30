Burry Soprano - Şakacı şarkı sözleri! 'Şakacı' rap şarkısı sözleri nelerdir? Burry Soprano kimdir, nereli?
Burry Soprano'nun yeni diss şarkısı Şakacı geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Peki Burry Soprano Şakacı rap parçasının sözleri nelerdir? Şakacı şarkısı hakkında bilgiler nedir? Burry Soprano kimdir, nereli, kaç yaşında?
Burry Soprano'nun Joker'e yazdığı diss parçası Şakacı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURRY SOPRANO - ŞAKACI SÖZLERİ
[Verse 1]
Salak olmak başka bi' şey
Kasten kaşar olmak başka bi şey
Şahsen yüz yetmiş diss yapsan bile
Yapamaz bendeki aşka bi' şey
Her kelimen sallama saçma fişek gibi
Resmen rasta bi' şeyh gibisin dostum
Sana aptal demekten aptalladım
Ama açmadı sende çiçek hâlâ
Her sıkıştığın gün bana geldin
Napiyim olmadıysa daha dengim?
Her çelişkin etse bi' 50 kuruş
Olacaktın benden daha zengin
Herkese gonca fakat sana mermi
Diss'in iq seviyene paraleldi
Son parçada az'min takdire şayan
Sanacaklar sana para verdim
Adamım duramam beni seni alttan alıp
Epifiz çakraların kapalı
Tamam artık zorlama sen kafanı
Bu seferlik gerçek rap yapalım
Nasılsa her şeyin basmakalıp
Almak için kendini kasma, kalın
Bu parçamda ben sana misafirim
Sen de benim gibi hit az bakalım
Desem de yazamaz nafile
Ergenler peşinde kafile
Senden daha mantıklı punch yazardı
Android'deki yapay zeka bile
Aptal bana rap yapmaktan bahsedemezsin
Hatta konu kültüre ait olmaksa
Gerekir artık bu masadan kalkman
[Nakarat]
Şakacı hadi gel çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) her hafta sarıyo'n başa
Young Sop dayadı silahı şakağa
Şakacı hadi gel çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça
Young Sop dayadı silahı şakağa
[Verse 2]
Mary olmuş ağzında bukkake
Göründü kel düşünce takke
Parçada 25 isim saydın
El açıp dileneceğine hak et
Olamam ben seninle halvet
Ağlama punch girince kalbe
Tek parçama6altı tane diss yaptın
Bi dahakine tek seferde hallet
Bu arada şirketle çalışmaş
Şarkından para almana engel değil
Beynin 3 yaşında kaldığı için
Sanırım şirketince keklendin
Böyle bi vurgun yemek için
Olmam gerekirdi zihinsel engelli
Buna rağmen hala tek derdin
Klipte giydiğim ceketler mi?
Ayrıca tek yapabildiğin eyyam
Hırgür dırdır başka bi' şey yok
Artık doydu bu memleket
Istemiyor Eminem çakması bir denyo
Artık gereken tek şey vizyon
Beni gösteriyor bak televizyon
Sen hala başladığın sokakta
Bana sallayıp arıyorsun bir yol
Dis'sten tam bir hafta sonra
Denk gelip Eskişehir'de garda
Çekinip yüzüme bakmadığında
Anlamıştım olduğunu kolpa
Gel hadi gel yememki korkma
Bu tavırlar değildi normal
Sanırım tek rapper benimdir
Hiç sesini duymadığın telefonda
[Nakarat]
(Alo) çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) her hafta sarıyo'n başa
Young Sop dayadı silahı şakağa
Şakacı hadi gel çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça
Young Sop dayadı silahı şakağa
[Verse 3]
Artık susman gerek
Biriken kinimi kusmam gerek
10 yaş büyüksün 10 yıl gerimde
Giysen ne yazar rhyme'dan yelek aptal
Olamam artık sana humble
Mary Jane değildi bile mumble
Mete sen acilde çalışsan
Takardın ölmüşlere yara bandı
O ki bir kahraman o ki bir
Yıldız gibi parlar çok iyidir
Karanlık gecelere yol gösterir
Wacklerin burnundan getirir
Bugüne dek hiç çekmedi bile tek fırt
Ondan başkası bak bro hep tırt
2010lu gençlerin kahramanı
Kültürümüzü koruya protector
Affet saymadıysam tek tek
Seni ciddiye alsaydım yedirmezdim ekmek
21 yaşında 200 bin sense hep yek
Kral oyunda asıl işte şimdi blackjack
[Nakarat]
Şakacı hadi gel çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça
Young Sop dayadı silahı şakağa
Şakacı hadi gel çıkalım maça
Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"
Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça
Young Sop dayadı silahı şakağa
[Outro]
Şöhret bedelini ödedim say
Etmiş seni salak olmak high
İdollerine senden daha yakınım
Wu-Tang içiyodu sanırım çay
Çaylak seni al sana dönem ödevin
Yürü hadi ensenin traşını görelim
Kabul olsa duan gelirdi şöhret ağır
Gel birazını hadi sana verelim
BURRY SOPRANO 'ŞAKACI' RAP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Burry Soprano'nun yeni şarkısı Şakacı 27 Aralık tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 23 bin beğeni aldı. Şakacı şarkısı bir diss şarkısıdır. Joker'e atılan bir disstir. Bu şarkıdan sonra Joker diss cevabı olarak 'Zehirli Kan' parçasını çıkartmıştır.
BURRY SOPRANO KİMDİR?
Burry Soprano (ya da "Soprano"), 1997 Yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzalaması bekleniyor.