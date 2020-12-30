Burry Soprano - Şakacı şarkı sözleri! 'Şakacı' rap şarkısı sözleri nelerdir? Burry Soprano kimdir, nereli?

Burry Soprano'nun Joker'e yazdığı diss parçası Şakacı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURRY SOPRANO - ŞAKACI SÖZLERİ

[Verse 1]

Salak olmak başka bi' şey

Kasten kaşar olmak başka bi şey

Şahsen yüz yetmiş diss yapsan bile

Yapamaz bendeki aşka bi' şey

Her kelimen sallama saçma fişek gibi

Resmen rasta bi' şeyh gibisin dostum

Sana aptal demekten aptalladım

Ama açmadı sende çiçek hâlâ

Her sıkıştığın gün bana geldin

Napiyim olmadıysa daha dengim?

Her çelişkin etse bi' 50 kuruş

Olacaktın benden daha zengin

Herkese gonca fakat sana mermi

Diss'in iq seviyene paraleldi

Son parçada az'min takdire şayan

Sanacaklar sana para verdim

Adamım duramam beni seni alttan alıp

Epifiz çakraların kapalı

Tamam artık zorlama sen kafanı

Bu seferlik gerçek rap yapalım

Nasılsa her şeyin basmakalıp

Almak için kendini kasma, kalın

Bu parçamda ben sana misafirim

Sen de benim gibi hit az bakalım

Desem de yazamaz nafile

Ergenler peşinde kafile

Senden daha mantıklı punch yazardı

Android'deki yapay zeka bile

Aptal bana rap yapmaktan bahsedemezsin

Hatta konu kültüre ait olmaksa

Gerekir artık bu masadan kalkman

[Nakarat]

Şakacı hadi gel çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) her hafta sarıyo'n başa

Young Sop dayadı silahı şakağa

Şakacı hadi gel çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça

Young Sop dayadı silahı şakağa

[Verse 2]

Mary olmuş ağzında bukkake

Göründü kel düşünce takke

Parçada 25 isim saydın

El açıp dileneceğine hak et

Olamam ben seninle halvet

Ağlama punch girince kalbe

Tek parçama6altı tane diss yaptın

Bi dahakine tek seferde hallet

Bu arada şirketle çalışmaş

Şarkından para almana engel değil

Beynin 3 yaşında kaldığı için

Sanırım şirketince keklendin

Böyle bi vurgun yemek için

Olmam gerekirdi zihinsel engelli

Buna rağmen hala tek derdin

Klipte giydiğim ceketler mi?

Ayrıca tek yapabildiğin eyyam

Hırgür dırdır başka bi' şey yok

Artık doydu bu memleket

Istemiyor Eminem çakması bir denyo

Artık gereken tek şey vizyon

Beni gösteriyor bak televizyon

Sen hala başladığın sokakta

Bana sallayıp arıyorsun bir yol

Dis'sten tam bir hafta sonra

Denk gelip Eskişehir'de garda

Çekinip yüzüme bakmadığında

Anlamıştım olduğunu kolpa

Gel hadi gel yememki korkma

Bu tavırlar değildi normal

Sanırım tek rapper benimdir

Hiç sesini duymadığın telefonda

[Nakarat]

(Alo) çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) her hafta sarıyo'n başa

Young Sop dayadı silahı şakağa

Şakacı hadi gel çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça

Young Sop dayadı silahı şakağa

[Verse 3]

Artık susman gerek

Biriken kinimi kusmam gerek

10 yaş büyüksün 10 yıl gerimde

Giysen ne yazar rhyme'dan yelek aptal

Olamam artık sana humble

Mary Jane değildi bile mumble

Mete sen acilde çalışsan

Takardın ölmüşlere yara bandı

O ki bir kahraman o ki bir

Yıldız gibi parlar çok iyidir

Karanlık gecelere yol gösterir

Wacklerin burnundan getirir

Bugüne dek hiç çekmedi bile tek fırt

Ondan başkası bak bro hep tırt

2010lu gençlerin kahramanı

Kültürümüzü koruya protector

Affet saymadıysam tek tek

Seni ciddiye alsaydım yedirmezdim ekmek

21 yaşında 200 bin sense hep yek

Kral oyunda asıl işte şimdi blackjack

[Nakarat]

Şakacı hadi gel çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça

Young Sop dayadı silahı şakağa

Şakacı hadi gel çıkalım maça

Görünce diss'ini dedim ki: "Bu da şakadır şaka"

Ama değil (Miş) söyle muhabbetin kaça

Young Sop dayadı silahı şakağa

[Outro]

Şöhret bedelini ödedim say

Etmiş seni salak olmak high

İdollerine senden daha yakınım

Wu-Tang içiyodu sanırım çay

Çaylak seni al sana dönem ödevin

Yürü hadi ensenin traşını görelim

Kabul olsa duan gelirdi şöhret ağır

Gel birazını hadi sana verelim

BURRY SOPRANO 'ŞAKACI' RAP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Burry Soprano'nun yeni şarkısı Şakacı 27 Aralık tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 23 bin beğeni aldı. Şakacı şarkısı bir diss şarkısıdır. Joker'e atılan bir disstir. Bu şarkıdan sonra Joker diss cevabı olarak 'Zehirli Kan' parçasını çıkartmıştır.

BURRY SOPRANO KİMDİR?

Burry Soprano (ya da "Soprano"), 1997 Yılının 31 Mayıs'ında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda hiphop kültürüyle tanışan genç müzisyen, ritmik ve melodik yeteneklerinin fark edilmesiyle kısa sürede kendini mikrofon başında buldu. 2016 yılından beri Türkiye'nin öncü hip-hop oluşumlarından biri olan 832. Yanyol bünyesinde faaliyet gösteren Soprano'nun, 2018 yılında, merkez binası 832. Yanyol'da bulunan M.O.B Entertainment ile anlaşma imzalaması bekleniyor.