Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman kadroları kurulmalı"
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman kadroları kurulmalı"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman kadroları kurulmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin yıllardır aynı kurumda çalışıp alanında uzmanlaştığını belirterek, "Tüm kurumlarda uzman kadroları ihdas edilmeli, uzman olabilmek için gerekli şartları taşıyan kamu görevlilerimiz bu kadrolara atanmalıdır.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin yıllardır aynı kurumda çalışıp alanında uzmanlaştığını belirterek, "Tüm kurumlarda uzman kadroları ihdas edilmeli, uzman olabilmek için gerekli şartları taşıyan kamu görevlilerimiz bu kadrolara atanmalıdır. Nitelikli kamu görevlilerimiz kendi kurumlarında yükselebilmelidir" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda uzmanlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu görevlilerinin ülkeye ve millete hizmet etmek için kendinden ve ailesinden fedakarlık göstererek çalıştığını belirten Yazgan, kamu görevlilerinin bilgi ve birikiminin karşılığı olarak tüm kamuda kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına resmi yazı gönderdiklerini hatırlatan Yazgan, "Tüm kamu bir bütündür. Kurumlardaki kamu görevlilerimiz ülkemize ve milletimize hizmet etmektedir. Sendika olarak verdiğimiz mücadele sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığında kurum içi uzmanlığın önü açıldı. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Kurum içi uzmanlığın standartları belirlenmeli ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman kadroları ihdas edilmeli, uzman olabilmek için gerekli şartları taşıyan kamu görevlilerimiz bu kadrolara atanmalıdır. Bu şekilde kamu görevlileri arasında eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri sağlanmış olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kurum içi uzmanlık kadrosu olmadığı için yıllardır alanında uzmanlaşan kamu görevlilerinin başka kurumlara geçmek istediğini aktaran Yazgan, "Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İŞKUR gibi hizmet kolumuzdaki tüm kurumlar alanında uzmanlık gerektiren kurumlardır. Yaptığı çalışmalarda yıllardır uzmanlaşan ancak kurum içi uzmanlık kadrosu olmadığı için emeğinin karşılığını alamayan kamu görevlilerimiz başka kurumlara geçmek istemektedir. Bu şekilde yılların birikimi olan tecrübe, başka bir kuruma geçtiğinde sıfırlanmaktadır. Nitelikli kamu görevlilerimiz kendi kurumlarında yükselebilmelidir. Bunun için de tüm kamuda kurum içi uzmanlık şarttır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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