Büro Memur-Sen, Afrin İçin Göreve Hazır

Memur-Sen'e bağlı Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Samsun Şubesi üyeleri, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, cephede görev almaya hazır olduklarını söylediler.

Büro Memur-Sen üyeleri, Samsun Büyük Cami'de öğle namazını eda ettikten sonra cami avlusunda toplanarak Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak adına basın açıklaması yaptı. Grup, zaman zaman tekbir getirerek, Suriye'de savaşan askerlere dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek ermek için toplandıklarının altını çizen Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, "Ülke ve millet olarak hiçbir zaman savaştan yana olmadık. Her zaman barıştan, halktan ve adaletten yana olduk. Ancak hiçbir zaman adaletsizlik karşısında susmadık. İşte bunun için kahraman ordumuz Afrin'de bulunuyor. Mehmetçiğimiz sınırda terör unsurlarını temizlemek ve bölgeye barış ile adalet getirmek için Zeytin Dalı Harekatı düzenliyor. Bugün 11. gününde olan harekat kapsamında yüzlerce terör yuvası yok edildi ve 600'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Büro Memur-Sen olarak bu harekatı destekliyor, şanlı ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm teşkilat olarak cepheye koşmaya, devletimizin vereceği tüm görevlere hazırız" dedi.

Basın açıklamasına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da katıldı. - SAMSUN