Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor

İstanbul'da 6 yıl önce özel bir hastanede burun ameliyatı olan kadın, ameliyat sonrası fenalaştı. Ameliyatının ardından yüzünün güleceğini bekleyen Sevinç Çelik, önce enfeksiyon nedeniyle bacaklarını kaybetti. Bu süreçte kızı da lösemiye yakalanan genç kadın, 1 milyon TL tazminat talebiyle açtığı davada hakkını arıyor.

Estetik ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik'in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini söylese de iddiaya göre doktordan "Bunlar normal, canın çok tatlı senin" karşılığı aldı. Yeniden eve dönen Çelik'in durumu daha da kötüleşti. Kardeşi N. Çelik ablasının durumunu mahkemede, "Zaman geçtikte ateş, ağrı, bulantı ve kusma arttı. Tuvalete dahi gidecek dermanı yoktu; sürükleyerek götürüyorduk" sözleri ile anlattı. Çelik, 19 Mayıs'ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.

"YA HAYATI YA AYAKLARI"

Sabah'ın haberine göre, Çelik'in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik'in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine "Hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları" diyerek ailenin rızasını istedi.

AİLESİ ÇARESİZCE ONAY VERDİ

Aile, çaresizce onay verdi. Haziran'da Çelik'in iki bacağı da diz altından kesildi. Burun estetiği ameliyatı yaptıran Çelik bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin 'ayıplı hizmet' verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik'in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik'in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, davacı tarafın talebi ile bilirkişi raporu hazırlattı. Dosyaya Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı da dahil olmak üzere 5 rapor girdi. Raporlarda, estetik ameliyat ile Çelik'in bacaklarının kesilmesi arasında bir bağ kurulamadığı kaydedildi. Çelik'in avukatları, hazırlanan raporların eksik olduğu, detaylı bir rapor hazırlatılması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, 10 Aralık'ta yapılan 16'ncı duruşmada yeni bir rapor talebinde bulundu. Mahkeme, Çelik'in bacaklarının kesilmesinde hastanenin bir kusurunun olup olmadığının ortaya konulması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden rapor alınmasına karar verdi. Son 6 yıllık süreçte 6 hâkimin değiştiği dava dosyasının bir sonraki duruşması ise önümüzdeki nisan ayı sonunda yapılacak.