Burnout Paradise Remastered'ın Switch Tarihi Duyuruldu

Criterion Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanan ünlü yarış serisinin sonuncusu Burnout Paradise Remastered, Mart ayının mini Nintendo Direct programı sırasında Switch için de duyurulmuştu.

Criterion Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanan ünlü yarış serisinin sonuncusu Burnout Paradise Remastered, Mart ayının mini Nintendo Direct programı sırasında Switch için de duyurulmuştu. Konsola bu yıl içerisinde çıkacağı söylenen oyunun, çıkış tarihi netlik kazandı.

Burnout Paradise Remastered, Nintendo konsolu için özel olarak optimize ediliyor. Bu sonucunda 60 FPS akıcılıkta yüksek çözünürlüklü kaplamalar, bir takım teknik geliştirmeler ve rahat bir oynanış sunulacak. Ayrıca Big Surf Island, Burnout Bikes ve Cops and Robbers dahil sekiz indirilebilir içerik paketinin tamamı ve yüz otuz kadar araba ile içerik anlamında da kayıpsız olarak Switch sahipleri ile buluşacak.

Burnout Paradise Remastered için Ne Zaman Çıkacak?

Burnout Paradise Remastered oyunun Switch versiyonunun çıkış tarihi aslında geçtiğimiz haftalarda eShop üzerinden sızdırılmıştı. Electronic Arts, yaptığı duyuru ile 19 Haziran 2020 tarihine netlik kazandırdı. Bununla birlikte eShop üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.

Oyunun eShop sayfasına baktığımızda, fiyat etiketinin $49.99 olduğunu görebiliyoruz. 4 GB boyutu olan oyunda desteklenen dillerin Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Japonca olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra sekiz oyuncuya kadar destek sunulacak.