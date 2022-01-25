Burkina Faso'da darbenin ardından gösteri düzenlendi

Burkina Faso'da dün askerin yönetime el koyması sonrasında başkent Vagadugu'da sokağa çıkan halk, Rusya ile yakınlaşılması çağrısında bulundu.

Başkent sakinleri, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının cunta tarafından devrilmesinin ardından Vagadugu sokaklarına çıktı.

Ellerinde cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın fotoğraflarını taşıyan bazı eylemcilerin Rusya bayrağı taşıması dikkati çekti.

Cedric Sawadogo isimli bir gösterici, "Ordu yönetimi ele geçirdi, şu an çok mutluyuz. Burkina Faso'nun Rusya gibi diğer ülkelerle yakınlaşmasını istiyoruz. Artık Fransa'yı istemiyoruz." dedi.

Burkina Faso'da Darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore ise istifa ederek görevinden ayrılmıştı.