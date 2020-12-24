Burj Khalifa'ya ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı
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Burj Khalifa'ya ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı

24.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:31
Burj Khalifa'ya ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burj Khalifa binasına, Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranını açan ünlü şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Burj Khalifa binasına, Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranını açan ünlü şef "CZN Burak" lakaplı Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtıldı.

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'deki restoranın hazırlıklarını tamamladı. 25 Aralık'ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi. Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'da ise CZN Burak sürprizi yaşandı. Binaya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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