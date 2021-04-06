Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı
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Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığının ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından başlattığı dinamik denetim çalışmalarına katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığının ülke genelinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından başlattığı dinamik denetim çalışmalarına katıldı. Tüm kamu kurumları, belediyeler ve meslek odaları tarafından koronavirüs salgını ile mücadelede daha yoğun ve sürekli denetim yapılması için başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.

Kaymakam İlyas Memiş, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ile birlikte dinamik denetim süreci kapsamında esnaf ve iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı. Kaymakam, esnaflara, hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparak içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan başta sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları olmak üzere belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması hususunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı
Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı
Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı
Burhaniye kaymakamı Memiş, dinamik denetime katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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