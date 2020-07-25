Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı Burhaniye ilçesinde, Hüseyin Öner'in Ardahan Valiliğine atanmasıyla boşalan Kaymakamlığa İlyas Memiş atandı.

Burhaniye ilçesinde, Hüseyin Öner'in Ardahan Valiliğine atanmasıyla boşalan Kaymakamlığa İlyas Memiş atandı. Sarakya'nın Geyve ilçesinden Burhaniye'ye atanan Memiş ilçedeki görevine başlarken, imkanlar ölçüsünde vatandaşlara yardımcı olabilmek için çalışacaklarını söyledi.

Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Burhaniye Kaymakamlığına atanan 42 yaşındaki İlyas Memiş, görevine başladı. Burhaniye'nin güzel bir ilçe olduğunu ve buraya atanmaktan mutlu olduğunu anlatan Kaymakam, kırsal mahallelerden başlamak üzere tüm ilçeyi gezeceğini söyledi. Yöreye ilk defa geldiğini anlatan Memiş, "Burhaniye çok güzel bir ilçe Tarım ve turizmi ile önemli bir potansiyele sahip. Buraya atanmaktan çok mutluyum. En yakın zamanda kırsal mahallerden başlamak üzere ilçeyi gezeceğim. Böylelikle ilçeyi daha yakından tanıyacağım. Vatandaşlarımız için neler yapılabilir bunu göreceğiz. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için çalışacağız" dedi.

Kaymakam İlyas Memiş kimdir

1978 yılında Bayburt'un merkeze bağlı Ortaçımağıl Köyü'nde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokul ve liseyi Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Üniversite tahsilini, 1995-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Anabilim Dalında yüksek lisansını yaptı.

Mayıs 2000 yılında Bayburt Kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başladı. Üç yıllık adaylık sürecinde; Rize'nin Fındıklı, Tokat'ın Başçiftlik ve Artova ilçelerinde Kaymakam vekilliğinde bulundu. Ayrıca bu dönemde İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde 6 aylık İngilizce eğitim kursuna ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde 4,5 aylık Milli Güvenlik Akademisi kursuna katıldı.

Mülki idare amirliği mesleğinde; Mart 2003-Ekim 2004 yılları arasında Bolu'nun Seben ilçesinde, Ekim 2004-Ekim 2006 yılları arasında Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Ekim 2006-Ağustos 2010 yılları arasında Sivas'ın Hafik ilçesinde, Ağustos 2010-Temmuz 2015 yılları arasında Rize'nin Ardeşen, Ağustos 2015-Temmuz 2020 yılları arasında Sakarya'nın Geyve ilçesinde görev yaptı. 24.07.2020 tarihinden itibaren ilçemizde görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. "Dağlar Bizi Ayıramaz", "Zirveler" ve "Tac Mahal" adlı yayınlanmış üç şiir kitabı bulunmaktadır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA