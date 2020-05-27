Burhaniye'de sezon hazırlığına başlandı
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Burhaniye'de sezon hazırlığına başlandı

Burhaniye'de sezon hazırlığına başlandı Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydan beri boş kalan Ören sahilindeki iş yerleri sezon hazırlığına başladı.

27.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:32

Burhaniye'de sezon hazırlığına başlandı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aydan beri boş kalan Ören sahilindeki iş yerleri sezon hazırlığına başladı. Bin 620 tarihi meşe ağacı ve mavi bayrakla plajı ile cazibe merkezi halene gelen Ören sahilindeki otel, motel ve pansiyonlar sezon hazırlığına başlarken, işletmeciler sezondan ümitli olduklarını söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında denize girmenin yasaklandığı Ören sahili, yaklaşık 3 aydan beri ıssız bir görünüm sergiledi. Ören sahilindeki işletmeciler sezon hazırlığına başladı. Haziran ayı içinde başlayacak olan normalleşme sürecinden umutlu olan esnaflar, iş yerlerini sezona hazırlamak için çalışmaya başladı. Herkesi Ören'e beklediklerini anlatan motel işletmecisi Cazibe Evran, " Saklı Cennet Örenimiz her sene turistlerde dolup taşardı. Bu sene Covid 19 sebebiyle boş kaldı. Son zamanlarda ilimize ve ilçemize girişler de yasak. Bizde mekanımızı yaza hazırlıyoruz. Covid 19'a karşıda bütün önlemlerimizi aldık. Geçen senelerde olduğu gibi bu güzel tatil beldemizin geçen yıllarda olduğu gibi dolup taşmasını bekliyoruz" dedi. İsmail Çalışkan da; " Ören çok güzel bir yer. Dünyada ender bulunan yerlerden birisi. Bu virüs işi bitince insanları bekliyoruz Ören'e. Masraflarımız ağır. Sezon iyi olursa rahatlarız" dedi.

Burhaniye'de sezon hazırlığına başlandı

Kaynak: İHA

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