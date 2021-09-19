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Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

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Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burhaniye ilçesinde, Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende, Anıta çelenklerin konmasının ardından saygı duruşu yapılırken, İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Gazi Nurettin Çınar yaptı.

Burhaniye de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in anıta çelenk koymasıyla başlandı. Öğrencilerden Yağmur Yaprak, Gazi adlı şiirini okurken, günün anlam ve önemini de Gazi Nurettin Çınar yaptı. Nurettin Çınar, "Şanlı tarihim boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalimizi canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda gazi olmayı onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasını müteakip, vatanımızsın kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisince bundan tam yüz yıl önce 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik Rütbesiyle Gazilik unvanı verilmiş, bu nedenle 2002 yılında çıkartılan yasa ile bu tarihten itibaren 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu gün bir Gaziler Gününü daha idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Canlarını Türk Ulusuna adayan tüm gazilerimize kutlu olsun" dedi. Törenin ardından çok sayıda vatandaş, gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Törenlere, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, gaziler, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

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