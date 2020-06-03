Burhaniye'de ezana saygısızlığa tepki giderek büyüyor
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Burhaniye'de ezana saygısızlığa tepki giderek büyüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Burhaniye'de sosyal medyadaki paylaşımı ile din görevlilerine ve ezana hakaret ettiği ileri sürülen Emin Baltaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Burhaniye'de ezana saygısızlığa tepki giderek büyüyor
03.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:26

AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Burhaniye'de sosyal medyadaki paylaşımı ile din görevlilerine ve ezana hakaret ettiği ileri sürülen Emin Baltaş hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Milletvekili Yavuz Subaşı, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Emin Baltaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Provokatif şahsı kınadığını belirten Milletvekili Subaşı, "Burhaniye ilçemizde kendini bilmez CHP üyesi ve delegesi bir müptezel içindeki kinini ve düşmanlığını güzel dinimiz İslama karşı çirkin ifadelerle sergilemiştir. Bu kişi hakkında dava açmış bulunuyorum" dedi.

CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deveciler: "Paylaşımı doğru bulmuyoruz"

Adı geçen kişinin belediye basın danışmalığında hiç bulunmadığına dikkat çeken Belediye Başkan Ali Kemal Deveciler, "Bahse konu olayda ismi geçen Emin Baltaş, milli ve dini değerler bakımından bizim de kurumsal ve insani açıdan tasvip etmeyeceğimiz bir tutum ve söylemlerde bulunmuş ve konu kamuoyuna yansımıştır. Bu şahsın, Belediyede de herhangi bir bağı, teması da yoktur ve bu güne kadar da olmamıştır. Bir bireyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olmasını fırsat bilerek Belediye Başkanı üzerinde siyasi yıpratma çabasına girmesi komik ve düşündürücüdür" dedi

Burhaniye'de 3 bin üyesi ve 300 delegesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde, üye ve delege olan herkesin kişisel olarak kendi söylemlerinden ve eylemlerinden sorumlu olduğunun altını çizen Deveciler, "Her bireyin özel olarak yaptıklarını sırf parti üyesi diye Belediye Başkanına mal edilmeye çalışılması sadece ve sadece siyasi acizlik olarak değerlendirebilir. Emin Baltaş'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları kesinlikle doğru bulmadığımızı tekrar dile getirmek isteriz. Din dil ve ırk ayrımı yapılmadan toplumda her kesimin birbirine olan saygısı ve ahlaki değerleri bu ülkenin en temel yapı taşı ve mozaiğidir. Bu yapıyı zedeleyecek her söylem ve tutumun karşısında olduk ve her zaman olacağımızın bilinmesini isteriz. Bundan dolayı siyasi kimliği ve vasfı ne olursa olsun başta, söz konusu olayda toplumun milli ve dini değerleriyle dalga geçerek, aşağılayan söylemlerinden dolayı Emin Baltaş'ı kınadığımızı belirtiriz. Akabinde bu olaydan kendilerine siyasi çıkar elde etmek için Burhaniye Belediyesi ve şahsım Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i hedef göstererek kamuoyunu yanlış ve yalan söylemlerle yanıltmaya çalışanları esefle kınıyor ve bu mesnetsiz ve yalan hamlelerin siyasi ve vicdani etiğe yakışmadığını belirtme gereği duyuyorum" şeklinde konuştu.

Diyanet-Sen de suç duyurusunda bulunmuştu

Öte yandan paylaşıma, Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa da tepki göstermiş, din görevlileri ile geldiği Burhaniye Adliyesinde kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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