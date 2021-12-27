Burhaniye'de aralık ayının erkenci cemaati oldular

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Mahallesi Camiinde sabah namazlarına erken gelme yarışı devam ediyor. Cengiz Orcan ve Ramazan Şevik, aralık ayının erkenci cemaati oldular.

Camiye erken gelmenin faziletine inandıklarını anlatan Orcan ve Şevik, cemaat arasında birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu söylediler. Ören Camiinde, sabah namazlarına erken gelen Cengiz Orcan ve Ramazan Şevik, takdir topladı. Erken kalkmayı alışkanlık haline getirdiğini anlatan Cengiz Orcan, "Erken kalkmanın faydasına inanıyorum. Komşum Ramazan Şevik ile birlikte erkenden camiye geliyoruz. Erken kalkmayı herkese tavsiye ederim" dedi.

Her zaman erken geldiğini anlatan Ramazan Şevik de, "Erkenden gelerek caminin ışıklarını ve ısıtıcılarını yakıyoruz. Arkadaşlarımız gelene kadar halılar ısınıyor. Erken gelmeye devam ediyoruz" dedi.

Cengiz Orcan ve Ramazan Şevik'e teşekkür eden Kemal İşi ise, "Ben de erken geliyorum. Ama arkadaşlarımız erkenciliği bize bırakmıyorlar. Geldiğimizde cami ısınmış oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Cemaatimiz arasında birlik ve beraberlik çok iyidir" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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