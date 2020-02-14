: Burhan kuzu'ya zindaşti incelemesi

14.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:39

İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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