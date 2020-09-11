Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!
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Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:45

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

BURHAN KUZU KİMDİR?

1955 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak, Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başladı.

1976 yılında aynı fakülteye asistan olarak girdi. 1984 yılında doktor, 1989 yılında doçent ve 1998'de de profesör oldu. 1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı.

Polis Okullarında uzun süredir ders vermektedir. Hukuk alanında yayınlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Anayasa hukuku uzmanı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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