Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı - Haberler
Burhan Çakır, Emin Çetin, Yıldırım, Erzincan, Güncel

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrine alınırken yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

08.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:30
Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrine alınırken yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

Erzincan Müftüsü değişti. 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede üst düzey kadrolara atama kararnameleri yer aldı. Kararnameye göre Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınırken, yerine Burhan Çakır atandı.

Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da olduğu 8 kamu kurumunun üst düzey kadrolarına atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararına göre; Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınarak yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

Burhan Çakır kimdir?

10.08.1971 yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde doğdu. 1982 yılında ilkokulu kendi köyünde, 1989 yılında Akşehir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. İlk görevine 1989 yılında İmam Hatip olarak Bolu Eğitim Merkezinde başladı, daha sonra Konya'nın Karatay ilçesi Fakihdede Camiinde devam etti. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılının Mayıs ayında açılan İhtisas Kursu Sınavını kazandı ve Konya Selçuk Eğitim Merkezine Kursiyer olarak kayıt yaptıran Burhan Çakır 2000 yılında buradan başarıyla mezun olarak Muğla Milas İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. Akabinde girdiği Müftülük sınavlarında elde ettiği başarı sonucu Vaizlik görevine başlamadan 2000 yılında Erzincan İliç İlçe Müftülüğüne atandı ve 4 yıllık hizmetin ardından 2004 yılında Osmaniye Toprakkale İlçe Müftüsü olarak görevine devam etti.

2011-2015 yılında da Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğünden sonra 04.02.2015 Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğüne atandı. 16 Ocak 2020 tarihinde Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü olarak atandı.

8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Burhan Çakır, Arapça ve Almanca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Simge Sağın Dilan Çıtak Serdar Ortaç Cüneyt Özdemir
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Karar Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 09:04:07. #1.14#
title