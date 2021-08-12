Burgazada'da ölü bulunan Rus turistin ailesi DNA örneği verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burgazada'da ölü bulunan Rus turistin ailesi DNA örneği verdi

Burgazada'da ölü bulunan Rus turistin ailesi DNA örneği verdi
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Burgazada'da ölü bulunan Rus turist Makar Fedorovich Ragin'in (20) ailesinin talebi üzerine DNA incelemesi yapılacak.

Burgazada'da ölü bulunan Rus turist Makar Fedorovich Ragin'in (20) ailesinin talebi üzerine DNA incelemesi yapılacak.

Tatil için geldiği İstanbul'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan Ragin'in, 10 Ağustos'ta Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunan cesedi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ragin'in ailesi teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna geldi. Ailenin oğullarını teşhis edemediği için DNA örneği verdiği öğrenildi.

Aile adına basına açıklama yapan tercüman, "Aile cesedi teşhis edemedi. Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile oğlu olarak kabul etmiyor. Çünkü ceset tanınır halde değil. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar umutları var." dedi.

Olay

İstanbul'a 16 Temmuz'da gelen Rus üniversite öğrencisi Makar Fedorovich Ragin'den, Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamamış, ailesi de çocuklarını bulmak için İstanbul'a gelmişti.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Ragin'in cansız bedeni, 10 Ağustos'ta Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Gaz ağrısı sandı, safra kanalından 50 tane taş çıktı
Gaz ağrısı sandı, safra kanalından 50 tane taş çıktı
Bahçede fındık toplarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Bahçede fındık toplarken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Trakya ve İstanbul açıklarında 'süper hücre' oluştu! Sağanak yağış bekleniyor
Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" oluştu! Sağanak yağış bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burgazada'da ölü bulunan Rus turistin ailesi DNA örneği verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:37:18. #1.16#

title