Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı Burdur, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Ameliyattan çıkan başkan Şenel'İn durumunun iyi olduğu açıklandı.

Salda Gölü'nün tahrip edilmesini önlemek için verdiği mücadele ile gündeme gelen Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı ve eşi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Euronews.com'da Görüntüle