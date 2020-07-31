Burdur Valisi Arslantaş, güvenlik güçleriyle bayramlaştı Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Arslantaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Trafikte, bilinç ve farkındalık oluşturma adına İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanyalar kapsamında durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutlayan Arslantaş, sürücü ve yolcuları trafik kurallarına uyma konusunda uyardı.

Arslantaş, Burdur-Fethiye kara yolu jandarma uygulama noktasında gazetecilere, bir bayramın daha coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramda seyahat edenlerin hız kurallarına uymalarını isteyen Arslantaş, "Özellikle kazaların sebebi olan şerit ihlaline dikkat edelim ve her iki saatte bir en az 10 dakika mola verelim." dedi.

Arslantaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Kaynak: AA