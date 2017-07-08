Burdur Özel Tarihte Burdur Gölü'nde 'Evet' Dediler

Burdur'da evlilik tarihlerinin özel bir günde olmasını isteyen Serkan Akyüzlü- Gamze Biçer çifti, Burdur Gölü'nde teknede nikah kıydı.



Serkan Balıkçılık'ın sahibi işadamı Serkan Akyüzlü ile Gamze Biçer, 07.07.2015 başlayan arkadaşlıklarını nikahla taçlandırmak istedi. Evliliklerinin özel bir tarihte olmasını isteyen çift, bunun için 07.07.2017 tarihini seçti. Serkan Akyüzü ve Gamze Biçer çifti Burdur Gölü'nde teknede düzenlenen nikah töreninde ömür boyu mutluluk için 'evet' dedi. Çiftin nikahını Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz kıydı.



Nikahtan sonra gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ilk defa teknede nikah kıydığını söyledi. Başkan Ercengiz, Burdur halkının hizmetindeyiz. Genç kardeşlerimiz ömürleri boyunca unutmayacakaları bir nikahı teknede uygun buldu. Benim için de değişiklik oldu. Hayırlı, uğurlu olsun dedi. Başkan Ercengiz, bu özel tarihte belediye olarak yoğunluk yaşadıklarını ve gençlerin nikahlarına yetişmeye çalıştıklarını söyledi.



Başkan Ali Orkun Ercengiz, çifte Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.



Damat Serkan Akyüzlü ise bugünün kendileri için önemli olduğunu belirterek, Biz de birlikteliğimizin ikinci yılını kutluyorduk. Bugün de nikahımızı kıydık, mutluyuz. Belediye Başkanımzı geldi. Bizi kırmadı. Herkese teşekkür ederiz. Teknede olması daha güzel oldu diye konuştu.



Gamze Biçer ise bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.



Nikahın ardından çift ve davetliler tekne ile Burdur Gölü'nde gezinti yaptı. Turda genç çift dans edip, göl manzarasında fotoğraf çektirdi.



GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ:



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-Nikaha katılanlar



-nikah kıyılması



-Ali Orkun ercengiz ile röportaj



-Serkan akyüzlü ile röportaj



-Gamze Biçer ile röportaj



-Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)



(Tür: Yurt)