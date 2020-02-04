Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

04.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:31

Karataş Gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

BURDUR'daki Karataş Gölü'nde kış mevsimi ayrı bir güzellik katarken, gölde balıkçılık yapanlar ise sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarından teknelerini naylona sararak korumaya çalıştı.

Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı bir güzellik sergiliyor. Burdur- Karamanlı yolu üzerinde Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan Karataş Gölü'nden sulama amaçlı olarak da yararlanılıyor.

Aynı zamanda av ve yaban hayatı koruma alanı olan Karataş Gölü, kaz, fiyu, gri balıkçıl, elmabaş patka, çamurcun gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde özellikle yayın ve sazan bol miktarda bulunuyor.

Karataş Gölü'nde balıkçılar kış mevsiminde teknelerinin zaman zaman eksi 5, eksi 6'ları bulan soğuklardan etkilenmemesi için naylonla sıkı sıkı sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

Kaynak: DHA