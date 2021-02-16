Burdur İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
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Burdur İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

16.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:49
Burdur İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Burdur İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Burdur İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Eski Otogar alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıktığını söyledi.

Yardımların toplanmasına katkı veren hayırseverlere teşekkür eden Çetinkaya, "İyilik her zaman her yerde. Yardım tırımızla un, battaniye, gıda kolisi, kıyafet, soba ve halı gibi malzemeler gönderiyoruz. Biz de Burdur İHH'dan arkadaşlarla Suriye'ye giderek yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız."diye konuştu.

Yardım tırı dualarla uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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