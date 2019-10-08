Burdur foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

08.10.2019 14:41

Foseptiğe düşen inek ve kaplumbağa kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde foseptiğe düşen inek ile kaplumbağa itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bucak'a bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde hayvancılık yapan Süleyman Gökalp, bugün sabah saatlerinde hayvanlarını yemlerken ahırdan çıkan inek, evin ön tarafında bulunan ve kullanılmayan içi yarıya kadar su dolu 3 metrelik foseptiğe düştü. Süleyman Gökalp ve komşuları kuyuya düşen hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ineğin boğulmaması için başına ip bağlayıp yukarı doğru çekti. Daha sonra itfaiye aracından kuyuya su dolduruldu. Kuyunun dolmasıyla yukarı doğru çıkan inek, itfaiye ekipleri tarafından çekilerek kuyudan çıkarıldı. İnek itfaiye ekiplerince tazyikli suyla yıkanıp temizlendikten sonra sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri hayvan sahibinden ineğin düştüğü kuyunun gün içerisinde kapatılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, suda bir kaplumbağanın da hareket ettiğini fark etti. İtfaiye ekipleri kaplumbağayı da kurtararak, doğaya bıraktı.

Kaynak: DHA