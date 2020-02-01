: Burdur emekli memurun iki türküsü, trt repertuarında

01.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:53

Emekli memurun iki türküsü, TRT repertuarında

BURDUR'da oturan emekli memur Hüseyin Özdemir'in (60) bestelediği iki eser, TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu tarafından kabul edilerek TRT repertuarına girdi.

Burdur'da bir kamu kurumunda 28 yıl çalışan Hüseyin Özdemir, emekli olduktan sonra ticari faaliyete başladı. Özdemir emeklilik sonrasında, küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu Türk Halk Müziği ile daha fazla ilgilenme fırsatı buldu. Özdemir'in sözlerini yazıp bestelediği iki türküsü, TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu'ndan onay alarak TRT repertuarına girdi.

Hüseyin Özdemir, 13-14 yaşından bu yana bağlama ve cura çaldığını belirterek, "Ama hep usta eserlerini çalıp söylerdim. Yöresel türkülerimizi yorumlamaya çalışırdım. Son iki yıldır yöresel müzik üzerinde beste çalışmalarında bir yoğunlaşma oldu. Bu içten gelen bir şey. Belki de yılların birikimi diyebiliriz" dedi.

Son iki yılda sözü ve müziği kendisine ait üç eserin notaya alındığını kaydeden Özdemir, "İkisi TRT reperturına girdi. Üçüncüsünün de gireceğini ümit ediyoruz. TRT'den tanıdığımız sanatçı arkadaşlarımız teşvik etti, beğenildi. İnşallah bundan sonra da esin gelirse üretmeye devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

İlk bestesini 2018 yılı Temmuz ayında yaptığını söyleyen Özdemir, "Gece kalktım, telefonuma müziği sazımla çalıp söyledim. Bunları ufak tefek rötuşlarla son haline getirip notaya aldırdım. Benim nota bilgim yok ama bağlama ve curada hangi orkestraya koysanız çalarım diye düşünüyorum" dedi.

Beste yapma konusunda özveri ve yetenek olması gerektiğini belirten Demir, "Demek ki bende de bu yetenek varmış ki 60 yaşından sonra beste yapmaya başladım. İlk eserimden sonra 1,5 yıl esinlenme olmadı. Daha sonra 1,5 ay içerisinde iki türkü daha besteledim. TRT'den Türk Halk Müziği sanatçıları Ferhat Erdem ve Uğur Önür geldi. Kaydını yaptılar. TRT'den onay çıktı. Profesyonel sanatçı değilim ama bir Yörük çocuğu olarak yüreğimizde türkünün yeri ayrı. Biz de elimizden geldiğince otantik kültüre katkıda bulunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Hem evinde hem de işyerinde bağlama ve cura bulunduğunu aktaran Demir, "İlham nerde gelirse anında telefonuma kaydediyorum. Daha sonra üzerinde çalışıyorum. Yakında bir iki eser daha çıkacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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