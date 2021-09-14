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Burdur'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

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Burdur'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Burdur'un Altınyayla ilçesi, Ballık köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Burdur'un Altınyayla ilçesi, Ballık köyünde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Dirmil İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Ballık Köyü, Akpınar Mevkiinde 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 06.00 sıralarında orman yangını çıktı. Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alınan yangın pazartesi günü de devam eden soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. - BURDUR

Burdur'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Burdur'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Burdur'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

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