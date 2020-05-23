Burdur'da yeni vaka görülmedi, karantinalar kalkıyor
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Burdur'da yeni vaka görülmedi, karantinalar kalkıyor

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Çeltikçi ilçesindeki karantina uygulamasının bugün sonlandırıldığını, Kocaaliler beldesindeki karantina uygulamasının da bayramın birinci günü kaldırılacağını açıkladı.

Burdur'da yeni vaka görülmedi, karantinalar kalkıyor
23.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:20

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Çeltikçi ilçesindeki karantina uygulamasının bugün sonlandırıldığını, Kocaaliler beldesindeki karantina uygulamasının da bayramın birinci günü kaldırılacağını açıkladı.

Vali Hasan Şıldak, düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs'tan bu yana kentte koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. Vali Şıldak, Çeltikçi ilçesindeki karantina uygulamasının bugün sonlandırıldığını, Kocaaliler beldesindeki karantina uygulamasının ise bayramın birinci günü sabahında kaldırılacağını bildirdi. Vali Şıldak, "İlimizde şu ana kadar toplam 54 vaka görüldü. 54 vakanın 2'sini kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Her ikisinde de kronik rahatsızlıklar mevcuttu. 51 hastamız tamamen iyileşti, şifa buldular, taburcu oldular. Sadece Bucak'ta 1 hastamızın tedavisi devam ediyor. İyileşme gösteriyor. Bu bizim açımızdan son derece sevindirici bir durum. İlimizin uyguladığı tedbirlere baktığımızda, aldığımız her bir tedbirin aslında gereksiz gibi görünse bile ayrı ayrı işe yaradığını, her birinin bir zincirin halkaları gibi birbirini destekleyen unsurlar olduğunu gördük ve bu sonuçlara da yansıdı" dedi.Kentte görülen vakalardan 9'unun yurt dışı kaynaklı olduğunu aktaran Vali Şıldak, "Yani yurt dışından getirilip, KYK yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızdan kaynaklı vakalarımızdır. 30 vakamız da Çeltikçi ilçemizdeki cezaevinden izinli çıkan mahkumun bekleme süresi içinde, ki aslında kendisinin kurallara uyması söz konusudur, tam 12'nci günde eşinin katıldığı bir taziye olayından kaynaklandı. Maalesef 30 vatandaşımız hastalığa yakalanmış oldu. Ancak Çeltikçi ilçemizde çok sıkı karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbir uygulanmamış olsaydı, Çeltikçi'nin kendi içindeki yayılım yükselebilirdi. Bundan daha tehlikelisi başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür bunu yaşamadık. Çeltikçi ilçemizde en son vaka çıkışı 9 Mayıs'ta gerçekleştiği için 14 gün daha karantinayı uzattık. Yeni vaka görülmediği için de 23 Mayıs 08.00 itibariyle karantinayı kaldırdık. Kocaaliler beldesinde de bir berberde pozitif vaka görülmesi üzerine uyguladığımız karantina tedbirini yeni vaka görülmemesi üzerine bayramın birinci günü sabahı kaldırıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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