Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı - Haberler
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Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli Wei Liu (49) hastaneye kaldırıldı.

BURDUR (AA) - Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli Wei Liu (49) hastaneye kaldırıldı.

Güzelleştirme Parkı'nda dün gece yürüyen Wei Liu, yanına yaklaşan M.A'nın henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırısında uğradı.

Karnından bıçaklanan Liu, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan M.A'nın, ifadesinde, Liu'dan sigara istediğini, hayır yanıtını alınca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilen Çinli Wei Liu'nun kentte mermercilik sektöründe çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlileri sürüyor.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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