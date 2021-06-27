Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi
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Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi

Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı (31) son yolculuğuna uğurlandı.

BURDUR'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı (31) son yolculuğuna uğurlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Büğdüz yolunda yapımı devam eden Burdur içme suyu arıtma tesisi inşaatında dün akşam üzeri incelemelerde bulunan  DSİ Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı, kuruma ait 68 BS 011 plakalı cip ile Burdur'a dönüşünde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten çöplük yoluna düşen cip yan yatarken, Ali Kılcı yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Kılcı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ali Kılcı'nın Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi bugün ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine getirilerek, helallik alındı. Kılcı için daha sonra Sultandere Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, Kılcı'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Ayakta durmakta zorlanan baba Ahmet Kılcı'yı, Vali Ali Arslantaş ve Milletvekili Bayram Özçelik teselli etti. Kılcı, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi
Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi
Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi
Burdur'da kazada ölen DSİ müdürü toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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