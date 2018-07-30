Burdur'da Kayıp Kadın Baygın Halde Bulundu

Burdur'da bir hafta önce kaybolan 59 yaşındaki kadın, dere yatağında baygın halde bulundu.

Gökçebağ köyünde yaklaşık bir hafta önce çıktığı eve bir daha dönmeyen Ayşe Ot (59) için başlatılan arama çalışmaları, köy civarı ve kırsal alanlarda devam etmişti. AFAD ve İl Jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) köpekli arama ekipleri her yerde kayıp kadını aradı. Bugün sabah keçilerini kaybeden köylüler, hayvanlarını ararken, Gökçebağ köyünün üst kısmında dere yatağında Ayşe Ot'u bitkin vaziyette buldu. 112 Sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından Ayşe Ot, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesine kavuşan Barış Ot, büyük sevinç yaşadı. - BURDUR