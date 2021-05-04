Burdur'da kaybolan otizmli çocuk 46 saat sonra bulundu

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, 46 saatlik çalışma sonrası bulundu.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, 46 saatlik çalışma sonrası bulundu.

Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney'in (10) kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara devam edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çocuğu bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştırdı.

Jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe mevkisindeki yamaçta otururken bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içiren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

Tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, 112 Acil Servis ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

"Arama çalışmaları aralıksız yürütüldü"

Burdur Valisi Ali Arslantaş da Güney'in bulunmasının ardından Altınyayla Kaymakamlığına giderek çocuğun babası Adem Güney ve arama kurtarma ekipleriyle görüştü.

Arslantaş, burada yaptığı açıklamada, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek çocuğun kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutulduğunu dile getirdi.

Çocuğun ilk andan itibaren bulunacağına olan inançlarını kaybetmediklerini anlatan Arslantaş, "Arama çalışmaları aralıksız yürütüldü. Çalışmalara katılan personelimiz ve destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çocuğun babası Adem Güney de devletin ilgili kurumlarına, Vali Arslantaş'a ve arama faaliyetine katılan herkese teşekkür etti.

Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için jandarma, AFAD ve AKUT, arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalarda drone ve iz takip köpekleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok