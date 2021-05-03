Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Asmabağ köyünde, ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalara jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler katılıyor. Arama çalışmalarında, kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Yaklaşık 300 kişiyle yürütülen çalışmalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve aileyi teselli etti.

Çocuğun babası Adem Güney, AA muhabirine, pazar günü eşinin telefonla aramasıyla çocuğunun kaybolduğunu öğrendiğini söyledi.

Haberi alır almaz çocuğunu bağıra bağıra aradığını vurgulayan Güney, Kerim Can'ın otistik rahatsızlığı olduğunu, kulağının duyduğunu, her şeyi anladığını ancak konuşamadığını anlattı.

Ekiplerin çocuğunu bulmak için seferber olduğunu belirten Güney, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

"Çocuğumun kaybolması benim ciğer acım oldu"

Yüzde 80 oranında zihinsel engelli kardeşine de 16 yıl baktığını anımsatan Güney, şunları kaydetti:

"Dünyada gün yüzü görmedim. Çocuğumun kaybolması benim ciğer acım oldu. Böyle olacağını hiç düşünmezdim. Benim kaderim neden böyle? Bu dünyada benim imtihanım çok. Kimseye de bir hatam olmadı, ilçede herkes de beni sever. Berber dükkanım var, akşama kadar çalışıp evime giderim. Ben kendimi aileme adadım. Çocuğum bulunsun yeter, başka bir şey istemiyorum."

"Konuşamaz ama her şeyi anlar"

Çocuğun halası Cennet Özdemir de Kerim Can'dan hala bir haber alamadıklarını dile getirerek, "'Kerim gel' dediğimde hemen gelip boynuma sarılır, su isteyeceği zaman elimden tutup götürür gösterir. Konuşamaz ama her şeyi anlar. Kendisini seveni, sevmeyeni bilir. Yürüyüşünde herhangi bir sıkıntı yok. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin, durmadan arıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Hakan Altun Burak Sergen
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da kaybolan otizmli çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:00:16. #1.15#

title