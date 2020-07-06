Burdur'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı Burdur'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralıBURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Manastır kavşağında meydana geldi. Cevdet Yılmaz'ın yönetimindeki 15 AAL 809 plakalı otomobil ile Cevdet Sunay Efek'in (50) yönetimindeki 07 BHJ 11 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Cevdet Sunay Efek, Burdur Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Cevdet Yılmaz'ın yara almadığı kazada sürücü Cevdet Sunay Efek ile birlikte Necmeddin Ali Yılmaz (16) ve Hanife Tunç (64) da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: DHA