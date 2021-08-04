BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI
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BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı HES kodu kontrolünde, temaslı olduğu belirlenen iki genç valilik binasına girmek isterken durduruldu.

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı HES kodu kontrolünde, temaslı olduğu belirlenen iki genç valilik binasına girmek isterken durduruldu. Gençler, karantinaya alındı.

Elazığ'dan gelen İ.K ve S.S., Burdur Valiliği'ne girmek istedi. Valilik girişindeki güvenlik güçlerinin HES kodu taramasında iki gencin riskli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis, İ.K ve S.S. hakkında tutanak tuttu. Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulansa alınan iki kişi, koronavirüs testi için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İ.K. ve S.S, hastanedeki işlemlerin ardından Burdur Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda karantinaya alındı.

BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI
BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI
BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI
BURDUR'DA COVİD TEMASLISI İKİ GENÇ HES KONTROLÜNE TAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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