Burdur'da CHP ve MHP İl Başkanları İstifa Etti

BURDUR'da CHP İl Başkanı Osman Gök ile MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, 24 Haziran'da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Osman Gök, "Milletvekili olarak ilime en iyi hizmeti yapacağımı düşündüğüm için il başkanlığı görevimden istifa ederek aday adaylığı müracaatımı yaptım" dedi.

MHP İl Başkanı Hikmet Ökte de milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyledi.

- Burdur