BURDUR'DA 'BACA ŞAPKASI' TEDİRGİNLİĞİ

BURDUR (DHA) - Burdur'da rüzgarın etkisiyle yerinden çıkıp çatıya düşen saç baca şapkasını itfaiye ekipleri güvenli yere kaldırdı. İftfaiyenin çalışması sırasında baca şapkasının çatıdan düşme tehlikesine karşı cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay, Kışla Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu için uzun zaman önce boşaltılan 3 katlı Maliye Lojmanları'nda meydana geldi. Binadaki baca şapkasının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkıp çatıya düştüğünü görenler itfaiyeye haber verdi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ise Kışla Caddesi'ni olası bir tehlikeye karşı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Binanın kapısını kıran itfaiye ekipleri çatıya çıkarak baca şapkasını bulunduğu yerden aldı. 3 itfaiye erinin güçlükle taşıdığı baca şapkası güvenli yere taşındı. İtfaiye ekipleri diğer baca şapkalarını da kontrol etti.